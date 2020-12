Søren Kragh-Jacobsen må være den perfekte bordherre til en lang middag

Da Søren Kragh-Jacobsen skulle finde en skuespiller til at spille Jens Albinus-karakterens far i tv-serien ’Ørnen’, tog han kontakt med den aldrende svenske skuespiller og instruktør Hans ’Hasse’ Alfredson, hvis virke Kragh-Jacobsen var stor fan af. De andre på holdet, der er yngre end Kragh-Jacobsen, kendte ham ikke, men »for mig var det stort, hvis han sagde ja« til rollen. »... Hasse (var) naturligvis fyldt med gode historier fra et langt liv, om de folk, han havde kendt og arbejdet sammen med. Monica Zetterlund var en af hans bedste venner, for eksempel. Jeg havde fornøjelsen af at gå ud med ham mange aftener i træk på den samme italienske restaurant og så bare sidde og høre ham fortælle. Det var helt vidunderligt«.

Det er samme fornemmelse, men sidder med, når man har slugt biografien om den danske filminstruktør og musiker Søren Kragh-Jacobsen, der fortæller generøst om sit lange liv i kunstens tjeneste. Der er ingen tvivl om, at Kragh-Jacobsen ville være den bedste bordherre at få til en lang middag. Det er sådan, bogen virker, som en lang, lettere springende snak om et spændende liv, der begynder i en arbejderfamilie i Brønshøj.

Det tog lidt tid, før Søren Kragh-Jacobsen selv kom ind i kulturverdenen. Han blev udlært som elektromekaniker, og siden har han spurgt sig selv, hvad dog han lavede, men i dag har han efterrationaliseret sig til, at han dér lærte samarbejdets kunst. Noget, der har været vigtigt for ham i hans virke som filminstruktør.