5 hjerter: ’Pompeji’ er gaven til den, som synes, det er lykken at trave rundt i ruiner en svedig solskinsdag

Da dronning Victoria kom på tronen i 1837, var der tre år før udkommet en bestseller, ’Pompejis sidste dage’ af Edward Bulwer-Lytton. Katastroferoman og ramasjang om elskende, som ikke kan få hinanden, mens vulkanen Vesuv eksploderer i år 79 e.v.t. Melodramaet byggede på daværende forskning og den udgravning af oldtidsbyen, som begyndte i begyndelsen af 1700-tallet og endnu ikke er færdig.

Victorianerne blev nærmest besat af denne by, som gik under som Bibelens Sodoma og Gomorra. Var du alligevel i Rom, valfartede du sydpå for at få et gys over de forstenede lig i diverse stillinger og endnu værre: en stakkels lænkehund foreviget evigt på vagt for sin herre.

Turen gik til Den Tragiske Digters hus, Mysterievillaen, amfiteatret og bordellet, hvor kvinder formelt var forment adgang, endnu da jeg var der første gang. Samt alle de lige snorlige gader fra verden af i går, da der lå butikker, barer, bade og bagerier. Aldrig er du fysisk nærmere det gamle romerrige end på en lang varm dag i Pompeji.