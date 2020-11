5 hjerter: Smuk bog om Cæsar som kulturelt fænomen er oplagt som årets julegave

Vidste du, kære læser, at Danmark skylder Cæsar sit navn? Den romerske feltherre var heroppe på et gallisk visit og blev beværtet så overdådigt, at han gav landet navnet Dacia af det latinske ord for at give: dare. En smuk tanke.

Italiensk for begyndere, hvor en romer i hedenold sidder hyggeligt til bords med hedninge, som siden skulle gøre spaghetti med kødsovs til nadveren for moderne børnefamilier, italiensk salat med skinke til nationalt smørrebrød.

At Cæsar har været her, er selvfølgelig løgn og latin. Det er opfundet i 1200-tallet af oversætteren til ’Rydårbogen’ om danske sagn. Men myten står i en af denne bogs bedste bidrag, ’Cæsar i middelalderen’ af Lars Kjær, i antologien ’Cæsar – manden og myten’, der handler om fascinationen gennem tiden af både feltherren, politikeren og ikke mindst forfatteren Julius Gajus Cæsar.