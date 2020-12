6 hjerter: Her beskrives måner og røve med samme pertentlige korrekthed. Så kan vi gå og sutte lidt på dem

Samuel Becketts romantrilogi ’Molloy’, ’Malone dør’, ’Den unævnelige’ er en stadig nedskrivning af fortællekunsten til det absolut minimale.

I ’Molloy’ er der to jegfortællere, Molloy og Moran, som foretager hver deres rejse; der er altså en form for plot og personer. I ’Malone dør’ er der kun Malone, som ligger alene i sit rum og digter historier, mens han venter på sin død. I ’Den unævnelige’ er der intet andet end en stemme; en stemme der rabler løs lige til de berømte slutord: »I must go on, I can’t go on, I will go on«. Ord, der formulerer den absurde helts etiske paradoks: »Jeg skal fortsætte, jeg kan ikke fortsætte, jeg fortsætter«, og som er blevet mit mantra i de ubærlige stunder, som livet før eller senere kaster én ud i.

I min litterære hukommelse har Becketts slutord lejret sig i samklang med slutningen på Imre Kertész’ roman ’De skæbneløse’, hvor den unge mand vender hjem til Budapest fra kz-lejren og beslutter sig for at »fortsætte dette liv som det ikke er muligt at fortsætte«. Det siger noget om, at Becketts paradokser ikke bare er retorisk ordleg.