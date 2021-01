Greta Thunberg møder Sir David Attenborough: »Der findes stadig mennesker derude, der ikke er overbevist om de mest grundlæggende fakta«

Blå bøger

Attenborough og Thunberg

Sir David Attenborough,94 år, pensioneret zoolog, tv-vært og forfatter. Har for nylig udgivet sit livstestamente i form af en bog og en film med samme navn, ’Et liv på vores planet’.

Var i lang tid tilknyttet BBC, men begyndte selv at skrive og producere tv-serier og dokumentarfilm i 1970’erne, blandt dem ’Life on Earth’ (1979), ’The Living Planet’ (1984), ’The Trials of Life’ (1990), ’Life in the Freezer’ (1993), ’The Private Life of Plants’ (1995), ’The Life of Birds’ (1998), ’The Life of Mammals’ (2002–03), ’Life in the Undergrowth’ (2005) og ’Life in Cold Blood’ (2008).

I sin dokumentarfilm fra 2019, ’Climate Change – The Facts’, advarede han imod, at hvis vi ikke gjorde noget, ville det føre til et »sammenbrud af vores samfund«.

Greta Thunberg, 17 år, gymnasieelev, aktivist og forfatter. Hovedperson i Nathan Grossmans dokumentarfilm ’Greta’.

I løbet af efteråret 2020 mødtes David Attenborough og Greta Thunberg flere gange digitalt for at diskutere filmene og klimakrisen og miljøkrisen.

