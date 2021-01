I det sydlige Afrika myldrer det med antifanter, krokopotamusser og gråhvide renorillaer

Har du nogensinde tænkt over, hvad der blev af Rødhætte, de tre små grise eller ulven, der pustede så forgæves? De gamle eventyr mangler en seriøs opdatering, og det sørger Tove Krebs Lange nu for. Og hun tegner selv til. ’Eventyrrejsen’ er en velrystet cocktail fra skattekisten. Rystet – ikke omrørt.

Det begynder hjemme på boghylden, hvor to søskende bor sammen imellem Brødrene Grimms samlede værker og ’Verdens bedste eventyr’. Nu er Anna træt af sin søsters evindelige brok over rod og krummer, så hun går ud i verden.

Først får hun job hos tre bjørne inde i skoven. Men Lillebjørn er så overforkælet, at hun forlader pladsen og flytter ned på havets bund for at arbejde for en havfrue, der har mistet sin søster. Senere får hun job hos damen med den røde hætte og det fine ulveskind. Ja, du har sikkert allerede lugtet lunten! Vi skal have styr på eventyrenes hoved og hale, inden søster Anna vender hjem til sin søster for at læse videre i eventyrbøgerne.