5 hjerter: Man får en klump i halsen over Kim Leines fortælling

Man skulle tro, at Kim Leine aldrig havde bestilt andet end at skrive bøger med billeder for børn om Grønland. Så ømt og smukt skildrer han dyr og børn og natur, når de smelter sammen og bliver større, end de er. Det er ligesom med ravnen Kraka, der kan mere end sit ’kraa, kraa!’.

Her kommer den tredje store velillustrerede fortælling om en lille familie med syddanske rødder. Far er en slags jordemoder. I første bog tog han ud i ødemarken med sin søn for måske at finde Gud. I anden bog blev lillesøster bidt af en hund. Derfor fik hun fire hvalpe i fødselsdagsgave. Nu er mor fødeklar, og i godt vejr kører de fire af sted over havisen med hundene til nærmeste lægeklinik.

Det er en tur på cirka tre timer, men da stormen overrasker dem, må de søge land og grave sig ind i sneen. Det bliver en lang nat, og da far kommer ned fra en fjeldtop, hvor ravnen har vist ham, at der er mobildækning, er de sørme ikke fire i familien mere, men seks.