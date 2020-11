6 hjerter: 'Claras bog' er ubetinget årets smukkeste og klogeste

Forlægger Flemming Møldrup fra Abc-forlaget er en glad mand. For tredje gang i streg (næsten) er det lykkedes ham at få fingre i vinderbogen af Nordisk Råds børnebogspris – før den fik prisen. Så her er svenske Jens Mattsson og svensk/finske Jenny Lucanders sørgmodige historie om to brødre, der leger sig igennem liv og død.

Juryen motiverer det således, at bogen er »ubetinget på barnets side med et insisterende børneperspektiv i både tekst og billede«. Det kan man ikke være uenig i, men det gælder vel de fleste børnebøger? Ellers var de ikke børnebøger!

’Vi er løver!’ følger to små brødre, der leger løveflok på savannen, hvor de nedlægger den ene gazelle efter den anden. En dag får storebror ondt i maven, og i resten af bogen henlægges savannen til hospitalet, hvor det hastigt udvikler sig til en alvorlig sygdom. Fint følger historien forældrenes reaktion og drengenes forsøg på selvhjælp og løvejagt ned ad gangene. Slutningen er hjertegribende og smuk. Måske får disse brødre Løvehjerte også adgang til Nangijala?