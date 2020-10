5 hjerter: Sultne zombier, fejlslagne laboratorieforsøg og en umættelig virus. Det handler jo om her og nu!

Der var engang en dreng, der læste en bog. Drengen hed Patrick, det hedder han stadig, men nu hedder han mest Patrick Leis. Bogen hed ’Kadavermarch’, den er fra 1991 og skrevet af en forfatter, der var så populær, at alle kaldte ham Dennis, og det gør de stadig, selv om der også står Jürgensen på ryggen af hans bøger. ’Kadavermarch’ ændrede Patrick Leis’ liv. Det er det, som bøger kan. Og i sine mange år som voksen forfatter har han forsøgt at betale tilbage, hvad han fik.

Dennis Jürgensen introducerede zombierne for danske læsere. Det er de udøde, som vralter svuppende rundt og spiser os mennesker, mens de griner med tandløse gummer. De er uhyggelige, men hos Dennis var det også morsomt undervejs. Det var med ’Kadavermarch’, at man rigtig kunne se denne forfatters ’metode’, som andre har overtaget. Han skrev ganske simpelt hen over hovedet på os pæne borgere, lærere og smagsdommere, som ikke kunne se komikken eller acceptere det ulækre, og han landede med et splat hos sin uregerlige målgruppe. Mest drenge.

Patrick Leis har brugt adskillige år af sit liv på at digte videre på det univers, der ligger til grund for ’Kadavermarch’. Han kalder det ’Necrodemic’-serien. Og man kan ikke sige andet, end at det er rygende aktuelt lige nu, hvor sagaen afsluttes med femte bind, ’Regnum Mortis’. For når man skræller ned igennem laget af sultne zombier, fejlslagne laboratorieforsøg, livseleksir og en umættelig virus, er det os mennesker i al vores nøgne gestalt, som det hele handler om. Man skal ikke lade sig afskrække af de latinske bogtitler. Indholdet er på dansk, og i et tegneserieagtigt forord siges det klart om hele forløbet: »Somme tider er kurens bivirkninger værre end sygdommen, og betalingen for sikkerhed og fred var kontrol. (…) Gradvist voksede mængden af restriktioner og ensretning. Det nye samfund blev ikke bygget på håb, men på frygt«.