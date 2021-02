Marvels superhelte genopstår på dansk: Her er pædofile rigmænd, Reagan som dræberzombie og blod. Masser af blod

Fakta

Marvel Comics

Stiftet som Timely Comics i 1939 af Martin Goodman. Skiftede i 1961 navn til Marvel.

USA’s største og vigtigste superheltetegneserieforlag sammen med DC Comics (kendt for Batman og Superman). Fra 60’erne var forfatter og redaktør Stan Lee en central figur og opfandt bl.a. Spider-Man med tegneren Steve Ditko og De Fantastiske Fire sammen med tegneren Jack Kirby. Siden 2008 har Marvel stået bag 23 biograffilm, der tilsammen har indtjent et pænt stykke over 100 milliarder kroner i biografer verden over.

På listen over historiens 50 mest indbringende biograffilm finder man 9 film baseret på den amerikanske tegneseriegigants figurer. Blev i 2009 opkøbte af The Walt Disney Corporation.

