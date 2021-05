Under en lejrtur med sin 9. klasse, finder Rose ud af, at hun kan drømme andres drømme

Før det blev almindeligt, rejste forfatter Altschuler glad og gerne ind bag diverse forhæng, som kunne skygge for en menneskelig bevidsthed eller digitale tankespor. Lige siden ’Psykocyber’ fra 1994, der er hans anden udgivelse, har han bevæget sig i disse tusmørkecirkler. Så en garvet læser vil ikke blive forskrækket over svimlende ud- og indsigter i den dystre nye roman for unge, som blot hedder ’Drømmeren’.

Pigen Rose kan ikke selv drømme. Men på en lejrtur med sin 9.-klasse finder hun ud af, at hun kan drømme andres drømme. Den evne bringer hende i kontakt med hjerneforskere på allerhøjeste niveau, som til at begynde med virker både tilforladelige og klimabevidste.

Hjemme hos Rose er der også ugler i mosen, fordi hendes far har tabt betydelige summer i poker. Nu får hun det tilbud fra sine nye ’venner’, at gælden kan blive slettet, hvis hun går ind i Drømmeland for dem. Her venter Centralstationen, som giver adgang til Drømmeslottet, hvor syvsovende børn befinder sig. Rose oplever de mest syrede scenerier, når hun er deres »meddrømmer«.

Så almindelig hverdag med skole, veninder og knas i familien møder den uvirkelige virkelighed. Det viser sig, at der er mere imellem himmel og jord – også i Roses liv. Hun støder ind i kriminalitet, bagvaskelse, intriger og simpelt pengebegær. Det går over stok og sten og 400 sider. Det er ikke altid let at finde den røde tråd, men man keder sig ikke et sekund, mens mareridtsbilleder flimrer over den indre skærm.

Sally Altschuler kender kunsten at koble flad dagligdag med høj fantasi i en tankevækkende blanding. Selv hans bog skaber drømme. Så pas på!