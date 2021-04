Denne drønspændende historie om kidnapningen af Gaias mor starter på en virkelig lam måde

Der er et udsagn, som gælder for alle os, som skriver for at blive læst: ’Anslag, anslag, anslag!’. (Tænk på Tom Kristensens indgang til ’Hærværk’: »Nu ringede telefonen igen«!). Det burde nogen hviske Ida-Marie Rendtorff i øret – for eksempel hendes redaktør – så hun ikke indleder en drønspændende historie for unge på denne lamme måde:

»Hver gang jeg tænkte på det, sitrede det indeni. Nu skulle jeg bare have det sagt. Det perfekte øjeblik til den slags fandtes nok ikke, men i dag havde været tæt på. Hvorfor havde jeg så ævlet løs om alt muligt andet? Jeg droppede jo ikke ud bare for at droppe ud«.

For ’Himlen over i morgen’ kommer rundt om alt det, der rumler bag ved coronaen: klimaet, flygtningene, vreden – og kærligheden.

Historien foregår i en ikke-alt-for-fjern fremtid. Hovedpersonen hedder Gaia. Naturligvis. Hendes forskermor har været med til at anbringe bug clouds i luften over os. Det er nogle dimser, som skærmer Nordeuropa mod stråling og varme. I forvejen er vi skærmet mod flygtninge af en stor mur ved grænsen. Men nu er Gaias mor forsvundet på vej til et interview i tv. Og folketingsvalget står for døren. Hvad sker der lige? Var der noget særligt, hun ville sige?

På helt klassisk detektivfacon får Gaia og hendes venner snuset sig ind til sagens kerne. Ida-Marie Rendtorff er en effektiv fortæller, så man hopper i stolen, mens miljøskeletterne dukker frem af skabene. Der er mange interesser knyttet til morens forsvinding. Alle tråde bliver samlet til de foruroligende spørgsmål: Hvad gør vi ved klimaet? Og flygtningene? Forfatteren kommer ikke med bud på løsninger. Det overlader hun til – dig.