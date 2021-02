Sporet var koldt i årtier: Nu er mesterforfatters tabte værk dukket op

Marcel Proust-elskernes hellige gral. Intet mindre.

Så højt svinger det franske forlag Gallimard sig op denne uge, hvor det kan bebude udgivelsen af et hidtil upubliceret værk af den franske mesterforfatter. Det skriver flere medier, bl.a. The Guardian.

»Et tordenskrald«, betegner forlaget fundet af værket, som bærer titlen ’De 75 sider’, og som Proust skrev i 1908 – cirka samtidig med at han påbegyndte arbejdet på sit absolutte hovedværk, ’På sporet af den tabte tid’, der står som et af de største monumenter i verdenslitteraturen.

’De 75 sider’ blev indtil for nylig anset som værende gået tabt, og blandt litteraturhistorikere har flere således forgæves eftersøgt værket i årtier, mens enkelte sågar har hævdet, at det aldrig har eksisteret.

Teksterne indgik oprindelig i en større samling dokumenter, som var i den i 2018 afdøde franske forlægger Bernard de Fallois besiddelse, og det er i dennes efterladte arkiv, de nu er dukket op. Netop Fallois stod bag flere posthume udgivelser af Marcel Proust, og han kundgjorde i 1954 også eksistensen af ’De 75 sider’ i et af sine forord.

Nøglen til krypten

Her beskrev han teksterne som »en dyrebar guide« til forståelsen af forfatterens uudgrundelige hovedværk og en »logbog over dets skabelse«, skriver The Guardian. Flere scener, som siden kom til at indgå i ’På sporet af den tabte tid’, skulle ifølge Fallois således være med, mens storværkets hovedperson, Charles Swann, angiveligt er splittet ud på flere karakterer.

I Gallimards officielle udtalelse om udgivelsen er det dog småt med den slags detaljer. Her bliver det mest ved anprisningerne, som lyder, at bogen bliver »en afgørende brik i puslespillet«, som vil kaste nyt lys over Prousts legendariske syvbindsværk.

»De læsenøgler, forfatteren lader til at have efterladt der, giver adgang til krypten med den oprindelige Proust«, skriver forlaget.

Om det så vitterlig er litteraternes hellige gral eller et nok så kosteligt mindre drikkeglas til Proust-stellet, må læserne dog vente med at konstatere ved selvsyn til 18. marts, hvor bogen udkommer på fransk.