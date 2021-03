Det bliver ofte affejet som naivt og blåøjet. Men det er et højdepunkt i dansk litteratur

Lad os bare sige det, som det er: 1970’ernes poesi er både vildt undervurderet og ekstremt misforstået. I dansk sammenhæng tænker jeg især på Peter Laugesen, Klaus Høeck, Marianne Larsen.

Dem har jeg dyrket det sidste års tid. Gået på jagt efter Marianne Larsens fællessprogstrilogi, ikke nem at finde, ikke helt billig (men dog genoptrykt for nogle år siden på Asger Schnacks Forlag). De tre bøger hedder ’Cinderella’, ’Fællessprog’ og ’Det må siges enkelt’, her et digt fra sidstnævnte:

»alles krop/ hendes krop/ hans krop/ alles sol/ hendes sol/ hans sol/ solen er for langt borte/ til at nogen kan hegne den ind/ og kalde den privat område/ kroppene er for fulde af dans og nærhed/ til at stormagter kan standse dem/ og blive ved med at holde dem i ave/ for fulde af kærlighed og håb/ til at tanks og bomber kan standse dem/ når de går sammen/ i massevis/ for at hævde sig/ simpelt hen/ hans krop/ hendes krop/alles særlige eje/ de som vil eje mere end sig selv/ er forbrydere/ de som vil eje solen/er sindssyge«.

Så enkelt kan det siges, så poetisk og politisk. Ingen grund til at afskrive sådanne værker som naiv og blåøjet poesi, et vildfarent ungdomssind, et munkemarxistisk manifest. Sådan som kritikere tidligere har gjort og stadig ofte gør. Nej. Det er et højdepunkt i dansk litteratur.

Og vildt relevant stadig, jo. I forhold til spørgsmål om køn og kroppe, i forhold til klimakrisen, i forhold til det, Marx kaldte indhegningen af fælleden, hvilket ironisk nok er præcis det, der sker på en meget bogstavelig måde for tiden på Amager Fælled. Digtene handler netop om det, der er fælles, eller ikke mere er fælles, fordi nogen vil indhegne, bygge, bore. Digtene forsøger at optegne et fælles sprog, et andet sprog, et utopisk sprog. Som det lyder i netop ’Fællessprog’, i digtet ’Drøm’: