Nordbrandts nye digte dirrer mellem fortid og nutid, drøm og vågen, digt og virkelighed

Henrik Nordbrandt anslår, at han har omkring 7 flasker håndsprit stående, som han købte, da det blev muligt. Dem vil han blive ved med at bruge af, så det er et godt køb. Men det er mest for andres skyld. Han er ikke bange for at få corona, han vil bare ikke i respirator. Så vil han »hellere kradse af«, som han siger.