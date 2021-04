5 hjerter: Retsmedicineres korrespondance giver et bevægende indblik i virkelighedens grusomheder

Nogle af verdens mest skelsættende værker er brevromaner. Litterære brevvekslinger, der diskuterer på høvisk vis, nogle gange komisk, mange gange tragisk, tidens politiske og moralske fortrædeligheder. Goethes ’Den unge Werthers lidelser’ og Choderlos de Laclos’ ’Farlige forbindelser’ er brevromaner. Med arrangeret autenticitet, som borger for tekstens ægthed.

Denne iscenesættelse behøver de to forfattere til ’Med døden på arbejde’ ikke at iklæde sig. Retsmedicinerne, begge af norsk afstamning, Hans Petter Hougen og Sidsel Rogde dækker med deres værk virkelighedens grusomheder over 30 år. Både de menneskelige og de naturlige. At identificere ukendte lig begravet på bar mark eller efterladt på slagmarken. Træde til, hvor tortur og terror foregår fordækt for offentligheden, men skal frem i lyset.