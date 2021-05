5 hjerter: Det hele hænger sammen i denne stærke, velresearchede og velskrevne krimi

At få et barn og miste et barn er livets lykke og smerte. Lykke som den gode skæbne, smerte synonym for den tragedie, at ens afkom dør før en selv. Begge aspekter ligger inde i Yrsa Sigurdardottirs stærke krimi ’Tavshed’. Den stumme sorg over at miste meningsløst en datter. Enten som et pludseligt borte midt om dagen eller brat død af en sygdom.

De første sider handler om et par, to mænd, som opdager, at deres spædbarn er forsvundet. 11 år senere dør en pige af mæslinger. Moderen bryder sammen, faderen vil have hævn. Samtidig findes et parteret kvindelig uden hoved i en forladt bil. Alt hænger sammen. Sådan som det altid gør i Sigurdardottirs velresearchede og velskrevne politikrimier fra Reykjavik og omegn.

Det er altid en tragedie, når ens afkom dør før en selv. Den onde lykke ingen bør få, men især i et gammelt slægtssamfund, hvor efterkommere er alt. Nogle gange det hele.

’Tavshed’ er samtidig også sjette selvstændige – sådan da – bind med kriminalassistent Huldur og børnepsykologen Freyja. De to for så ilde ad efter et engangsknald med løgn og list. Siden tålelige arbejdskammerater og deltids kolleger. Men i sidste bind endte det alligevel med både sød musik i sengen samt en chance for en romance. Her er det mestendels blevet et bollevenskab, især da Freyja som psykolog har skiftet job og nu arbejder samme sted som Huldur. Hvor hans bryske og barske kvindelige overordnede Erla er i niende måned. Hun vil gerne gå på barsel med ryddet skrivebord.

Men snart ser alt ud til ikke kun at gå i kaos, men også blive til en skandale om sjusket politiarbejde. Noget med forbyttede børn, en surrogatmors selvmord og det forkerte lig. Men nu bliver min mund lukket med syv islandske sagaer. For det er netop det, Yrsa gør, skriver veloplagte krimier, som ikke glemmer, hvorfra hendes både knaptonede og dog konkrete sprog kommer fra. Som når hun klart og koncist skriver om Freyjas nye rolle. »For første gang siden hun begyndte at arbejde på stationen, følte Freyja sig pludselig godt tilpas. Hun var blevet en del af et team og var ikke længere til pynt«. Så er den historie ikke længere. Politirutineromanen handler inderst inde om venskab i arbejde sammen med andre. Ikke så meget om kærester og kærlighed, efter at lyset er slukket i afhøringslokalet.