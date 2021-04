»Det er stadig lidt skamfuldt at læse«: Her er dem, der tjener mest, når du låner bøger. I år er der en (fræk) overraskelse i toppen

Det er efterhånden ved at være en tradition, at Bjarne Reuter topper listen over de forfattere, der tjener mest på de bøger, vi låner på biblioteket.

Men på årets liste over udbetaling af bibliotekspenge i Danmark, som i dag er offentliggjort af Slots- og Kulturstyrelsen, er der også blevet plads til lidt af en overraskelse: Den erotiske litteratur er nu blandt de mest populære digitale udgivelser.

Slots- og Kulturstyrelsen uddeler i alt 182,9 millioner kroner i bibliotekspenge til 10.313 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets biblioteker og bibliotekernes digitale udlånstjenester.

Børnebogsforfatteren Kim Langer er strøget ind på en 10.-plads på listen over de forfattere, der modtager flest penge for deres bøger.

På listen over e-bøger og netlydbøger indtages 7.-pladsen nu af forfatteren Pernille Kim Vørs, som står bag flere erotiske romaner, blandt andet serierne ’Dominic’ og ’Feisty Ladies’.

Ifølge opgørelsen kan Bjarne Reuter indkassere 720.117 kroner for det samlede udlån af bøger, mens Pernille Kim Vørs står til at modtage 109.596 kroner.

Skamfuldt

Pernille Kim Vørs takkede sine læsere i et opslag på Instagram:

»Her var jeg så overbevist om, at efter at corona lagde sin klamme hånd på os, har vi danskere ikke brugt bibliotekerne så meget. Hvor tog jeg dog fejl«.

Hun fortæller til Politiken, at den erotiske litteratur stadig har et større potentiale som e-bog og lydbog.

»Læserne skjuler jo stadigvæk, at de læser det. Hvis de sidder i toget, så er det helst som e-bog, for så er der jo ikke nogen, der kan se, hvad der er på forsiden. Så det er stadig lidt skamfuldt at læse«, siger Pernille Kim Vørs.

Til sine seneste lydbøger har hun fået både en mand og en kvinde til at indtale teksterne:

»Så ser man det både fra mandens side og fra kvindens side. Og det virker virkelig godt«.

Digitale lån vokser

Listen over bibliotekspenge viser samtidig, hvordan coronanedlukningen har været med til at påvirke vores lånevaner.

Omkring 7 procent flere modtager bibliotekspenge for deres e-bøger og netlydbøger sammenlignet med sidste år, og samtidig viser årets tal et fald i antallet af fysiske bøger på knap 3 procent.

»Bibliotekerne har i denne periode været gode til at servicere digitalt. I flere kommuner har man øget antallet af tilladte digitale udlån som en konsekvens af, at de fysiske udlånssteder har været lukket. Det betyder, at de digitale udlån er øget, og derfor ser vi i år flere modtagere af bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger«, siger enhedschef Annette Bach fra Slots- og Kulturstyrelsen.

8 procent af de knap 183 millioner kroner, som bliver delt ud, går dermed til e-bøger og netlydbøger. Fra 2022 skal fordelingen fastsættes, så den følger med udviklingen i henholdsvis fysiske og digitale udlån, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den voksende interesse for digitale bøger og netlydbøger på biblioteket flugter med den vækst, der også har været for de digitale streamingtjenester.

Forlaget Lindhardt og Ringhof oplevede en stigning på 50 procent i streamingomsætningen i 2020, mens løftet hos People’s Press var på 25 procent.

Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital del. En modtager får i gennemsnit udbetalt 17.737 kroner.

Top-10 over modtagere af bibliotekspenge for bøger i 2021 (Sidste års placering er angivet i parentes) 1. Bjarne Reuter (1)

2. Josefine Ottesen (2)

3. Dennis Jürgensen (4)

4. Lene Kaaberbøl (3)

5. Kenneth Bøgh Andersen (6)

6. Kim Fupz Aakeson (7)

7. Bent Haller (5)

8. Maria Helleberg (9)

9. Jørn Jensen (8)

10. Kim Langer (ny) Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen