De vigtigste bøger køber vi til reolen: Erotik, krimi og romantik fortærer vi digitalt.

Er du også gået over til streaming og har slugt en krimi eller syv, mens du ventede på dit testsvar?

Digitale køb, streaming og udlån har slået rekord under coronaepidemien. Selv de ældre, der hidtil har været lidt tilbageholdende i brugen af de digitale muligheder, har nu kastet sig over E-reolen, e-bøger og abonnementer på streaming, hvor man for mellem 69 og 129 kroner kan gå om bord i en buffet af litteratur.

I 2019 abonnerede 17,4 procent af alle voksne danskere på en streamingtjeneste ifølge Bogpanelets Årsrapport, og under coronaen er interessen kun vokset. Forlaget Lindhardt & Ringhof melder for eksempel om en eksplosiv stigning på 50 procent i streaming-omsætningen i 2020, PeoplesPress om 25 procent.

Men hvor efterlader det litteraturen, de forfattere, der skriver den, samt de forlag, der udgiver den?

Formand for forfatterforeningen Morten Visby ser vores stigende brug af bogstreaming som tegn på, at litteraturen klarer sig godt i konkurrencen om folks opmærksomhed og tid. Og det bekymrer ham ikke, at det især er krimier, erotik og romance, der streames.