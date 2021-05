Hans fremragende krimier bliver snart til en tv-serie. Det fortjener de i den grad

Lidt over hundrede sider inde i Jógvan Isaksens fjerde heftige krimi om garderhøje og bredbringede William Hammer, tidligere jægersoldat og færøsk strisser, finder denne en mand korsfæstet på gulvet i en hytte. Ud over den bibelske torturmetode er han brændt i skridtet, har fået tæer og negle skåret af og som punktum en kugle for panden. Williams kollega Anton konstaterer lakonisk som en saga og tørt som skærpekød, at nogen har ikke været rare ved denne mand.

Så kort kan det siges blandt fæ og frænder, som nok lever fredeligt isoleret, men samtidig er vokset op med en fatalisme krydret med kristendom. Selv om volden synes eksorbitant ekstrem, har den evidens i plottet.

Meget tidligt forsøger den russiske mafia at dræbe William. Virkeligheden har alle dage været, at Moskva aldrig tror på tårer. Voldsomhederne eskalerer med plottets intensitet fra interesser uden for de små atlantiske øer, hvor alle kender hinanden som en stor flække funderet på fiskeri og fætter-kusine-træf. Men den store verden ligger lige udenfor, og den kan Færøerne ikke flygte fra.

Typisk for Isaksens krimier, hvad enten de handler om privatdetektiven Hannis Martinsson eller strømeren William Hammer, er, at de i sensationel skikkelse handler om modernitetens vilkår i et samfund, som helst vil leve foruden. I hvert fald mændene og mest de puritanske af slagsen.