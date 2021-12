Forfatteren her er hot for tiden, og Bille August er i gang med at filmatisere hans eneste roman

At genlæse Stefan Zweigs svanesang ’Verden af i går’ er både tragisk, forstemmende – og drivende nostalgisk. Vi taler om udglattende pacifisme og udbredt samvirke for et emanciperet dannelsesborgerskab. Proletariatets rolle synes at være glemt i en parentes, skriver Bo Tao Michaëlis i denne klumme.