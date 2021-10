Og så tager vi lige historien om Ulf Pilgaard og Malene Schwartz en gang til

Malene Schwartz og Ulf Pilgaard er folkekære skuespillere af den slags, som ikke laves mere. De har hver især spillet et utal af roller gennem årene – flere gange også over for hinanden – men har nu om ikke indstillet karrieren så i hvert fald skruet ned for karriereblusset. Det er jo også meget naturligt, når man har rundet de 80. Her i efteråret er de begge bogaktuelle med henholdsvis ’