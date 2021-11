Rocklegende har skrevet en bog til sin treårige nabo

Et lille væsen tager på et stort eventyr for at opdage sin sande natur. Undervejs møder den både en tomat, en toiletrulle, en muffin og en majskolbe, som den kan spørge til råds.

Det er handlingen i den billedbog, som rockmusikeren Nick Cave har skrevet og tegnet til sin treårige nabo Esme, og som nu udkommer på tryk, så enhver kan læse med. Det skriver musikmagasinet NME.

Cave, der er mest berømt for sin hårde, mørke rock, hvor han blandt andet synger om mord, hævn, sorg og sex, har efterhånden flere bøger på cv’et. Han debuterede i 1989 med romanen ’And the Ass Saw the Angel’ og har siden udgivet blandt andet bestselleren ’Bunny Munros død’ og senest ’Stranger Than Kindness’, der er en rejse i billeder og ord i Caves kreative verden.

Hvis man køber den ny billedbog, kan man i tilgift frit downloade en lydbogsversion indlæst af Cave. Den indeholder musik af forfatteren selv samt The Bad Seeds-bandmedlemmet Warren Ellis.