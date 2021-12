»Men det lykkedes endelig at få samlet en jury, og på retssagens første dag ankom jeg i stramme sorte bukser, offwhite silkebluse og mørkegrøn blazer«.

Jo, vor jegfortællende hovedperson, Chloe, i Alafair Burkes seneste thriller på dansk, ’Den gode søster’, ved, hvad det drejer sig om, og hvordan hun skal klæde sig, når hun skal i retten for at overvære sagen mod sin stedsøn, teenageren Ethan, skandaløst anklaget for mordet på sin far, hendes mand.