4 hjerter: Som altid med den prisvindende forfatter er historien en slags ligning, der skal løses

En af Mette Vedsøs bedste bøger (sammen med dem om Vera) er den ret hesteløse hestehistorie fra 2017 ’Hest Horse Pferd Cheval Love’. Det syntes Kulturministeriet også, så hun fik den store pris for ulejligheden.

Forfatteren er ellers ikke den type, som rider videre på en succes – hest eller ej – men nu gør hun en undtagelse, fordi det kribler i både hende og mange læsere. Hvordan gik det med pigerne Taxa og Naja?

Så her kommer en lille grafisk lækkerbisken i form af bogen med den lovende titel ’Liv Life Leben Vie Love’. Og som altid hos den naturvidenskabeligt uddannede Mette Vedsø er historien også en slags ligning, der skal løses. Som for eksempel denne: »»På en måde føler jeg, at jeg skal redde dig«, siger Naja. »På en måde føler jeg, at jeg skal redde dig«, siger Taxa«. Så er bordet ligesom dækket.