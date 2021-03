Svensk krimi er velturneret, trendy realisme uden halløj. Men også uden humor

Politikvinden Hanna Duncker vender tilbage til sin barndoms ø, Öland, efter 16 år i Stockholm. Nu skal hun begynde hos politiet i Kalmar, den smukke stad lige over for den lige så smukke ø, forbundet med en smuk bro.

Men Hanna har en fortid med en far, som var en slendrian og slem forbryder. Det har lokalsamfundet ikke glemt. Hvordan skal vores traurige hovedperson, just en skibbruden efter et forholds forlis, tackle denne misere med et infamt mord?

Hun kontakter en fordums hjerteveninde, Rebecka, som ligger i med sin nabovenindes husbond. Rebecka har en teenagesøn, Joel, som går sine egne veje, lidt autistisk, lidt aparte, men klart sin lillesøster Mollys beskytter. På stationen er der kolleger med små og store problemer, som vi hører om hen ad vejen. Hanna føler sig under observation og får mærkelige telefonopkald. Så finder man Joel myrdet med kniv i øens store naturområde, Alvaret.