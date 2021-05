Disse bøger gør dig klogere, når verden bryder sammen

Coronaen bliver ved med at kaste bøger af sig. Med 14 måneder på bagen har pandemien varet så længe, at både forfattere og forlagene har haft tid til at tage bestik af situationen og få skrevet og udgivet bøger, som sætter den nye normaltilstand i perspektiv. Vores art overlever ved at tænke over tingene – og skrive om dem.

’Karma Corona’ er Tor Nørretranders’ bud på en hurtig syntese. Tredive år efter ’Mærk verden’ er han aktuel med en bredt kommenterende udgivelse baseret på hans velkendte indsigt i sammenhænge mellem natur og samfund. Den trækker på viden, som andre har tilvejebragt, men Nørretranders er ikke kun formidler. De mange puslespilsbrikker er limet sammen af hans eget syn på verden og af hans levende sprog.

Ikke overraskende mener den naturvidenskabeligt funderede humanist, der har slået sig ned på bæredygtige Samsø, at ’god karma’ i omgangen med verden er afgørende. Hans hovedpointe er, at vi har tæmmet os selv i et omfang, så vi ikke kan stille ret meget op mod vildskaben blandt mikroberne derude, men må indrette os, så de får mindst muligt at skulle have sagt. Selv lader han et helt kapitel være fortalt af en virus, og han får sørme også flettet Paul McCartneys mor, Mary, ind i billedet, tju hej, hvor det går, når en forfatter er så associationsparat som Nørretranders.

De sidste ord i bogen er »tæm tamheden«. Det lyder jo rigtigt, men man kunne vel lige så godt have argumenteret modsat, tænker man. Er det ikke netop ved at ’tæmme’ os selv, skabe en civilisation fuld af disciplin, effektivitet og fremdrift, at vi er kommet igennem de katastrofer, vi står overfor – ved at lave vacciner f.eks.? ’Karma Corona’ er veloplagt fastfood til tiden; lette, men nærende kalorier til vesterlændinge, der skal have et skud optimisme.

’Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv’ af Kristian Cedervall Lauta er en anderledes fokuseret udgivelse, og så er den båret af en specifik faglighed. Her er ingen Beatles-citater eller ’synsninger’. Han er juraprofessor med speciale i katastroferet, og det øger automatisk troværdigheden, at man ved, at han er forpligtet af sit embede. I en stramt disponeret bog, som også støtter sig til et væld af andre kilder, får han virkelig indkredset katastrofens betydning for vores forståelse af os selv og det samfund, vi er del af: