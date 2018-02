»Hun er jo ikke for ingenting fra Dansk Folkeparti, så hun trækker naturligvis offerkortet«: Marie Krarup har skrevet en nuanceret bog om forholdet mellem Vesten og Rusland

Det koster en 19-årig kvinde ti dages betinget fængsel, at hun i oktober 2015 sendte en sexvideo af to 15-årige til en veninde i en besked på Facebook.

Det har Retten i Lyngby besluttet mandag, hvor den sjette af de såkaldte prøvesager i et stort kompleks om deling af børneporno er blevet behandlet.

Da kvinden delte videoen, var hun 17 år, og i retten mandag nægtede hun sig skyldig og forklarede, at hun ikke kunne huske at have sendt den. Sagen kom som et chok for hende.

»Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at hun er ganske ked af de her omstændigheder og af at være involveret i det«, sagde forsvarer Mai-Brit Storm Thygesen i sin procedure og fortsatte: