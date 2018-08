Strid har lavet en ny, kæmpegod børnebog om Mumbo Jumbo Jakob Martin Strid tegner og fortæller igen på sin enkle og gribende måde.

Engang der skulle være fest i den Lille Dal, gik det ikke så godt! For da de andre dyr sendte Mumbo Jumbo ud i skoven efter kantareller, så kom han til at spise af mysteriesvampene i stedet, så han blev kæmpe-super-gigantisk stor. Og det blev hans rygsæk også, sammen med Dilles blyantspidser, som lå i højre forlomme.











Jakob Martin Strid: Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor Gyldendal, 64 sider, 250 kroner. Udkommet 23.08.

Mumbo Jumbo havde kun en eneste mulighed for at blive sig selv og lille igen (så han kunne sove inde hos sin mor i hytten), og det var at rejse 10.000 kilometer bort til Den Mørke Skov ved den Blanke Sø et sted i Sibirien og møde heksen Baba Jage (som du kender fra bindet ’Den Lange Vinter’). Et par af vennerne tager med. Heriblandt naturligvis elefanten Mimbo Jimbo og så den stærkt selvbevidste tapir.

Det bliver en lang rejse. Hen over motorvejen. Ud forbi benzintanken og op i luften for at svæve af sted i ballon. Da det lille selskab endelig når frem, har heksen kun ét middel mod mysteriesvampe – atombomber.

Så hun tømmer en missilsilo for sit indhold (der er nok af dem), og ved hjælp af besværgelser, magi og ren held lykkes det at formindske flodhesten og ramme Moskva, motorvej og benzintank på vejen hjem til den Lille Dal.

Umiskendeligt personligt

Sikke en historie. Strid spidser blyanten på Dilles spidser. Han øser lyse grøn-gule farver ud over siderne, der prydes af en stærkt personlig skrift sammen med de uovertrufne blanke barnlige illustrationer.

Ingen kan fortælle med sødmefuld undren som han. Ingen kan finde på så enkel hjertegribende teknik som Strid.

Og det er også, som om nogle af de andre dyr er ved at markere sig her i den fortsatte saga om en elefanten, der ikke gør noget væsen af sig, og så hans venner. Tapiren hopper i karakter. Og Dilles brok over et designbadekar og en blyantspidser, som nu kun kan spidse telefonpæle – hvad den også gør – er både godt fundet på og ret morsomt.

Mumbo Jumbo har altid spillet helt fremme i Strids dyreteater. Tænk blot på hans bemærkning, da Mimbo Jimbo kom hjem fra Afrika, hvor han ville lære sine artsfæller at kende. Her udtalte flodhesten de berømte ord, som også gælder dette værk: »Det var godt«.