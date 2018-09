Beduinkvinder skaber tæpper til danskerne: »De væver de mest vidunderlige tæpper med en mølædt kamel og en tandløs ægtemand i baggrunden« To danske kusiner har startet et tæppefirma, der sælger ørkentæpper til danske trægulve.

Tel Avivs elegante fortovscafeer og travle storbyliv står i skarp kontrast til beduinlandsbyer som Lakiya, kun halvanden times støvet køretur gennem Negev-ørkenen i det sydlige Israel. Her lever omkring 200.000 arabiske beduiner i landsbyen, der er opført af den israelske regering, eller i mindre, ulovlige bosættelser rundt omkring.

Landsbylivet er en ny boform for beduinerne, der er et traditionelt nomadefolk – altid i bevægelse og på vej videre med varer, dyr, liv. Den tilværelse er af mange grunde blevet umuliggjort, men kan stadig ses og mærkes i beduinernes kunsthåndværk. Især i kvindernes vævearbejde, som har spillet en vigtig rolle, når der skulle væves saddeltasker, puder og tæpper til at dække jorden med i nomadeteltene. Teknikken er lige så enkel som selve væven, der består af et stykke træ, lagt på tværs over to olivendåser på jorden, let at pakke sammen og transportere.

»Det er helt utroligt at se de her kvinder sidde på jorden og væve de mest vidunderlige tæpper med en mølædt kamel og en tandløs ægtemand i baggrunden. Tæpperne afspejler beduinernes traditionelle levevis, og der er noget ufordærvet og uopdaget over dem. Man kan se sporene i deres nomadeliv i teknikken og tråden, de er vævet med, selv om de i dag bor i de her aparte huse, de selv har bygget, for de har ingen byggetraditioner. Men væven har altid været og er stadig en kæmpestor del af beduinernes liv, og selv om meget af nomadernes traditionelle livsstil er forsvundet, så sidder kvinderne stadig og væver, som de altid har gjort«, fortæller Nanna Friis.

Tæppesucces Vi elsker berbertæpper Efter mange år med kølige, bare trægulve har danskerne igen taget tæpperne til sig i indretningen. Især de nordafrikanske berbertæpper har med deres tykke luv, særlige mønstre og unikke farvevalg fascineret os – i en sådan grad, at der nu bliver produceret billige kopier af dem i Kina og Indien. De originale berbertæpper bliver vævet til eget brug på gulvet, væggene og som sengetæpper til værn mod kulden og blæsten af berberkvinder i forskellige egne af Atlasbjergene i Marokko. Tæpperne er vævet af de materialer og tråde, som man nu engang har til rådighed, mens man kan se både egnene, de kommer fra, og kvinderne, de er vævet af, i mønstrene og kombinationen af farver. Tekstildesigner Kirsten Fribert bruger sin faglighed som kunsthåndværker, når hun kuraterer sine mindre kollektioner af marokkanske berbertæpper, som hun henter med hjem og sælger fra sit studio. »Tæpperne er brugsting, som appellerer til kunsthåndværkeren i mig, for de kan samtidig være meget kunstneriske i deres udtryk – som malerier på gulvet. Selve håndværket er groft, men kvinderne har alligevel fået noget smukt ud af de materialer, de har kunnet få ude i landsbyerne. Jeg kan se, at mine kunder er blevet lidt modigere nu og gerne vil vove sig ud i de mere farverige og karakterfulde berbertæpper, mens de tidligere var mere forsigtige. Størrelserne varierer meget, for det har jo aldrig været meningen, at disse tæpper skulle ende i danske hjem, så ofte skal man følge tæppet i sin indretning – og ikke omvendt«, fortæller Kirsten Fribert. Arkitekt, kunstner og designer Kira Wickstrøm Polack har også forelsket sig i nordafrikansk kunsthåndværk og tekstiler, som hun henter med hjem til sin butik og webshop, Kira Cph. Hun samarbejder med et vævekooperativ af berberkvinder i Atlasbjergene, som både arbejder med egne ting og Polacks kollektioner på traditionel vis. »Jeg er ikke en godgørende virksomhed, men driver en regulær forretning, så vævekooperativet og jeg er gensidigt afhængige af hinanden i det her. Men jeg kan se, at det gør en kæmpe forskel for kvinderne, at de kan tjene penge på at væve for mig. Børnene får skoleudstyr, og familien profiterer på alle måder, og det gør mig da enormt glad. Ofte står kvinderne alene i de små berberlandsbysamfund, fordi mændene er rejst væk for at finde arbejde. Samtidig er vævekooperativet med til at holde liv i berbernes egne kunsthåndværkertraditioner og teknikker, som er helt særlige, og som også inkluderer små velsignelsesceremonier. Jeg køber også mange af berbernes egne ting, som er så smukke og i farver og mønstre, som jeg aldrig selv ville kunne finde på«, fortæller Kira Wickstrøm Polack. Vis mere

Sammen med sin kusine Dorte Andersen har hun etableret tæppefirmaet Kusiner, og duoen har lanceret deres egen kollektion af nomadetæpper fra Negev-ørkenen. Begge har de en stærk tilknytning til Israel, en fortid i kibbutz og en forkærlighed for det særlige, smukke og komplicerede land og landskab, som Israel er.

Foto: Kusiner Det tager sin tid at lave et tæppe, fordi kvinderne i forvejen har travlt med husarbejde, pasning af børn - og mand - bryllupper og ramadan.

Startskuddet til deres tæppeeventyr var en avisartikel om beduinkvindernes liv og vilkår i et ekstremt mandsdomineret samfund, præget af stor fattigdom – men ideen til at skabe og sælge et meningsfuldt produkt havde længe simret i både Dorte og Nanna, der ud over at være kusiner også er naboer i samme opgang i Hellerup.

»Både Nanna og jeg trængte til at lave noget andet, og vi ledte efter et projekt og et produkt, vi kunne bygge op i fællesskab. Vi var ikke i tvivl, da vi så beduintæpperne. De ser lidt kokostæppeagtige ud, men man får et chok, når man oplever, hvor bløde de er. Beduinkvinderne væver med den samme type uld fra får hele vejen igennem tæppet, og det er dét, som gør tæpperne så voluminøse og bløde. Det er kunsthåndværk, født ud af en nødvendighed og de materialer, som nomaderne har haft til rådighed«, forklarer Dorte, og Nanna fortsætter:

»Hverken Dorte eller jeg er eksperter på tekstiler eller tæpper, og alligevel var det der noget, der ramte os, da vi mødte beduinkvinderne, så dem arbejde på væven og mærkede de her tæpper. Vi kunne se, at det her kunne omdannes til noget, der kunne ligge på vores egne lyse nordiske trægulve«.

Analfabeter

Mens nomadekvindernes traditionelle vævearbejde er farverigt og mønstret, præget af skarp grøn, blå og bordeaux, så er Kusiners tæpper mere afdæmpede og enkle. Et klart valg og et designgreb, som Nanna og Dorte har taget for at skabe et traditionelt produkt, som alligevel har hånd i et nutidigt skandinavisk udtryk. Tæppedesignet og farvevalget bliver lavet her i Danmark i samarbejde med tekstildesigner Barbara Bendix Becker, mens vævearbejdet bliver udført på samme måde, som det altid er blevet gjort hjemme hos kvinderne i den israelske ørken.

Foto: Kusiner Beduinkvinderne er stolte af deres vævetraditioner og kultur. Væveteknikken er lige så enkel som væven, en træpind på tværs af to olivendåser, og fordi trenden er med samme uldtråd fra fåret som alle dele af tæppet, bliver det færdige tæppe utroligt blødt.

»Vi holder os fuldstændigt inden for de begrænsninger, som deres traditionelle teknik sætter, men vores farvevalg er en mere afdæmpet palet af ørkenfarver. Vi har forsøgt at bringe omgivelsernes farver ind i de tæpper, de væver for os. Farveanvisninger, mønstre osv. skriver vi så ned, hvorefter vores samarbejdspartner, en sej kvinde, der står i spidsen for væverne, tegner det på en lille papstrimmel, som så kommer ud til vævekvinderne. De er alle analfabeter, så vi har været nødt til at finde et system, som fungerer for dem – og det gør det her«, forklarer Nanna Friis.

Men hvordan forholder nomadekvinderne sig til Kusiners indgriben i de farver og mønstre, som deres originale vævetradition er så fulde af?