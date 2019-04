Lidt for grådigt? Kay Bojesen har ikke selv lavet den panda. Men nu er den pludselig til salg i hans navn

Sølv- og træsmeden Kay Bojesen skabte aber, zebraer og små biler af træ. Men aldrig sådan en panda, som man nu kan få i hans navn. Er det ikke et skråplan, spørger Lars Hedebo Olsen i denne kommentar og giver tre argumenter for og tre i mod.

Vi kender Kay Bojesens aber, gardere og elefanter til bevidstløshed. Bojesen (1886-1958) var godt nok uddannet sølvsmed, men det er for hans legetøj, vi kender ham bedst. Godt 2.000 stykker design skabte han – bestik, tekander, træskåle, børnemøbler og legetøj. Trædyrene var tænkt til børn, men i dag indgår de i boligindretningen i selskab med vaser, lysestager og stueplanter.

I den forgangne uge landede to pandabjørne i Zoo, som Kina har givet os til låns som en del af det pandadiplomati, der skal være med til at give omverdenen et forsonende indtryk af landet, der ellers er kendt for sine brud på menneskerettigheder og opretholdelsen af et totalitært etpartistyre.

I den forbindelse har Kay Bojesen Denmark sendt to træpandaer på markedet, der er inspireret af Kay Bojesens lille bjørn, som han skabte i 1952. Panda hedder figurerne kort og godt, som fås i en størrelse på 25 cm til 1.999 kroner eller 70 cm til 24.995 kroner.

Så vidt jeg kan se, er Panda en sort-hvid malet version af Kay Bojesens bjørn, og i pressematerialet fra Kay Bojesen Denmark hedder det, at Panda er inspireret af Kay Bojesen – og altså ikke designet af mesteren selv. Så alt er vel godt. Eller er det?

Tre grunde til at det er godt

1 For det første er det lige i Kay Bojesens ånd. Han kunne helt sikkert selv have fundet på det samme. Før han tog en kreativ uddannelse, var han i lære som købmand i Store Heddinge. Det var hans far, der pressede ham til at tage en ’ordentlig’ uddannelse, og Bojesen havde gavn af sin købmandsviden resten af livet. Da han opdagede, at hans trædyr blev et hit, skruede han op for produktionen. Han optrådte konstant med sin lille træabe – og ofte i Zoo, fordi han vidste, det gav opmærksomhed. Den lille bjørn skabte han i 1952, blandt andet fordi dagspressen skrev om bjørneungen Ursula, der var blevet forladt af sin mor. Havde han levet i dag, ville han sikkert have skabt en panda, fordi han vidste, den ville sælge godt.

2 For det andet klæder det Kay Bojesen-brandet at være i tråd med tiden. De seneste år er der kommet biler og fugle på markedet, som er fra Bojesens bagkatalog. Søde og nuttede er de, men på ingen måde relevante for deres samtid. Da Bojesen tegnede biler, var det, fordi han oplevede, at der kom stadig flere biler i bybilledet – og ikke fordi han havde en romantisk idé om, at de var søde. Han greb tiden, og det gør Kay Bojesen Denmark også med pandaerne.

3 For det tredje støtter pandaerne et godt formål. En del af overskuddet fra salget går til Verdensnaturfonden WWF, og bjørnene er skabt i FSC-certificeret træ og kommer i FSC-certificeret emballage. Det er win-win for WWF og miljøet, og det betyder, at investerer man i en panda, støtter man ikke kun Kay Bojesens arvinger, men også en god sag. Det er sympatisk.

Tre grunde til at det er skidt

1 For det første lugter det lidt for kommercielt, at der kommer to træpandaer, netop som de to levende pandaer lander i Zoo. Det er et take på Bojesen, som vi ikke er vant til, og en udnyttelse af en interesse, som tangerer populisme.