Ugens mest kiksede design koster 12.000 euro: Honey, tænder du lige for Olafur?

Det er ikke altid et hit at få store kunstnere til at skabe design til almindelige boliger. Det er Olafur Eliassons seneste lampe et godt eksempel på, skriver Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

FOR ABONNENTER

For nogle år siden fik designvirksomheden Carl Hansen & Søn den japanske arkitekt Tadao Ando til at designe lænestolen The Dream Chair. For mange kritikere var der dog snarere tale om et mareridt. Stolen har sine styrker og ligner en skulptur, men i selskab med alle Wegner-stolene i Carl Hansen & Søns kollektion er den så højtråbende, at man ikke har lyst til at sidde i den.