Tv-krigen får konsekenser: De første antenneforeninger opsiger aftalerne med YouSee

Tusindvis af kunder opsiger nu deres tv-abonnementer hos YouSee gennem deres antenneforeninger. Formanden for Ringsted Antenneforening fortæller til B.T., at hans medlemmer er dybt frustrerede.

Flere antenneforeninger forlader nu YouSee som direkte konsekvens af bruddet med Discovery Networks.

Det skriver B.T. og MediaWatch.

B.T. har talt med Ringsted Antenneforening, der nu forlader YouSee med sine 5.600 kunder.

»Kunderne er dybt frustrerede, og Discovery-problematikken fylder ekstremt meget«, forklarer formand Robert Vingaa til formiddagsavisen.

Foreningen har ligget i forhandlinger med YouSee hele året omkring andre problemer, men forhandlingerne mellem tv-distributøren og ejerne af populære sportskanaler som Kanal 5, 6’eren og Eurosport 1 og 2 var »dråben, der fik bægeret til at flyde over«.

»Vi skal have det, som kunderne gerne vil se« siger Robert Vingaa.

Den første af flere

Landsformanden for Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Thomas Bak, fortæller til MediaWatch, at han har kendskab til tre andre antenneforeninger – halvt så store som den i Ringsted – der har opsagt deres aftaler med YouSee.

Alle på grund af konflikten med Discovery.

Han har tidligere fortalt i Politiken, at han kender flere, der også gerne vil ud

Thomas Bak har også som lokal formand for en antenneforening skrevet et brev til YouSee for at høre, om de er villige til at sænke prisen for deres tv-pakker, når produktet bliver »væsentligt forringet« 1. januar 2020.

Det er omkring en fjerdedel af YouSees 1,2 millioner kunder, der kommer fra antenneforeninger.