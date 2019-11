Formand for en halv million tv-seere: »Det her er et slag i solar plexus«

Det er ikke lykkedes YouSee og Discovery at indgå en aftale om et samarbejde i 2020. Derfor forvinder Discoverys kanaler med programmer som ’De unge mødre’, ’All Together Now’ og det danske fodboldlandsholds kvalifikationskampe fra årsskiftet. Antenneforeningerne føler sig tromlet, siger Thomas Bak, der er landsformand for Forenede Danske Antenneanlæg.

FOR ABONNENTER

Thomas Bak har som lokal formand for en antenneforening netop skrevet et brev til YouSee for at høre, om de er villige til at sænke prisen for deres tv-pakker. Han mener nemlig, at den store danske tv-distributørs produkt bliver »væsentligt forringet«, når man fra 1. januar 2020 ikke længere kan se Discoverys kanaler.