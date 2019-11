Godt en million danskere mister adgang til sports-tv Fra nytår udgår Discovery's kanaler helt fra YouSee's tv-pakker, efter at parterne ikke har indgået aftale.

Siden foråret har YouSee og Discovery forhandlet om en ny aftale.

Inden deadline er der dog ikke blevet indgået en ny aftale, og det betyder, at de to parter helt stopper samarbejdet fra årsskiftet.

Det oplyser YouSee i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at Discovery tidligere i efteråret kunne fortælle, at det var klar til at stoppe samarbejdet med YouSee, da tv-selskabet ville fjerne de kanaler, som Discovery har, fra sine tv-pakker.

Discovery står bag kanaler som blandt andet Kanal 5, der viser landsholdskampe, samt Canal 9 og Eurosport 1 og 2, som viser 3F Superligaen. Også Kanal 4 og 6'eren er blandt Discovery's kanaler.

YouSee har før lagt op til, at Discovery's kanaler kunne fortsætte som en del af bland selv-pakken frem for at ligge i den faste grundpakke. Men heller ikke det kommer til at ske, nu hvor parterne ikke har kunnet lande en ny aftale.

»Selv om YouSee ønsker at fortsætte forhandlingerne med Discovery, er det nu så tæt på årsskiftet, at YouSee er nødt til at varsle sine kunder om, at Discovery Networks’ kanaler heller ikke vil være en del af bland selv-pakkerne fra nytår«, skriver YouSee i pressemeddelelsen.

YouSee har den seneste måned informeret alle kunder med faste tv-pakker om de ændringer, der træder i kraft ved årsskiftet.

De kommende uger vil kunder med bland selv-pakker også modtage information om de forestående ændringer.

ritzau