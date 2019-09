Tv-pakkekrig: Discovery angriber YouSee i store avisannoncer

Selv om YouSee tirsdag meddelte, at Discoverys tv-kanaler i 2020 ikke længere vil være at finde i deres faste tv-pakker, hævder Danmarks største tv-leverandør, at der stadig er gang i forhandlingerne mellem parterne. Det afviser Discovery blankt i en stor kampagne i blandt andet fredagens Politiken.

Discovery mener, at YouSee vildleder sine kunder, når de siger, at der stadig forhandles om kanaludbuddet på YouSee. Discovery har derfor valgt at køre »en bred annoncering på flere platforme og i flere medier«, herunder Politikens papiravis, under overskrifterne ’NoSee’ og ’Tag valget tilbage’. Det skriver Christian Kemp, Discovery Network Danmarks administrerende direktør, i en mail til Politiken.

»Vi ønsker at sende et klart signal til befolkningen og de mange kunder, der forståeligt er blevet sure og skuffede over YouSees beslutning: Vi bliver ikke en del af YouSees Bland Selv-løsning«.

Det sker efter, at det tirsdag kom frem i Berlingske, at Discoverys kanaler fra årsskiftet ikke længere vil være en del af YouSees tre faste tv-pakker. Her fremgik det ligeledes, at YouSee og Discovery lige nu forhandler om at gøre Discoverys kanaler til tilvalgskanaler i den såkaldte Bland Selv-pakke.

Vi synes, YouSees kunder fortjener at vide, hvordan tingene faktisk forholder sig Christian Kemp, Discoverys administrerende direktør

’NoSees’ beslutning er »helt sort«

Men det er ikke korrekt, lyder det fra Discovery. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag samt fredagens annoncekampagne, hvori direktør Christian Kemp blandt andet skriver, at der ingen forhandling foregår mellem de to parter.

Discovery skriver i kampagnen, at YouSee har »taget et valg for dig og for næsten halvdelen af den danske befolkning« ved at fjerne Discoverys kanaler. De har derfor lavet en liste over alle de programmer, som kunderne »mister« på grund af YouSees beslutning, der kendetegnes som »helt sort«.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor YouSee til sine mange utilfredse kunder på Facebook og i pressen bliver ved med at gentage, at de har stor tiltro til, at de fortsat kan tilbyde vores kanaler via Bland Selv. Det kommer ikke til at ske, fordi YouSee i sine pressemeddelelser jo helt åbenbart selv har fravalgt Discovery som partner i deres forretning til fordel for NENT og TV2 (der bliver en del af YouSees Bland Selv-pakke, red.). Det vil vi gerne gøre opmærksom på med denne kampagne«, skriver Christian Kemp i en mail til Poltiken og fortsætter:

»Vi synes, YouSees kunder fortjener at vide, hvordan tingene faktisk forholder sig. YouSees beslutning pakkes ind i fleksibilitet og valgfrihed – det mener vi ikke er ord, man kan bruge til at beskrive, hvad de har gjort. Faktum er, at YouSee har taget en beslutning henover hovedet på tusindvis af danskere, som fratager dem 11 tv-kanaler«.

En dyr forhandlingsstrategi for egen regning

På spørgsmålet, om hvordan han forholder sig til Discoverys kampagne, svarer YouSees administrerende direktør, Jacob Mortensen, at det er »hårde ord« og en »hård måde at forhandle på«. Han afviser, at YouSee vildleder sine kunder, og han fortæller, han er ked af, at Discovery er af den opfattelse, at der på nuværende tidspunkt ikke foregår en forhandling mellem parterne.

»Min ambition er stadigvæk, at vi finder en løsning på det her sammen med Discovery. Min dør står åben, i forhold til at vi fortsætter en forhandling. Jeg tror på, at så længe, der er en villighed til at finde en løsning, er der også en vej til forhandlingsbordet«, siger Jacob Mortensen.

Han foretrækker, at parterne sætter sig ned sammen i stedet for at bruge annoncer i landsdækkende medier som forhandlingsstrategi – det er i hvert fald en »langsommelig og dyr dialog«.

Vi har en løbende dialog med Discovery og vores andre partnere. Og min ambition er, at vi fortsat skal have det Jacob Mortensen, YouSees administrerende direktør

Men er jeres måde at forhandle på ikke tilsvarende hård, hvis Discovery først i Berlingske i tirsdags fik at vide, at de fra årsskiftet ikke længere er en del af jeres pakker?