»Noget af det mest dramatiske, der er sket i mange år«: Over 1 million YouSee-kunder mister landskampskanalen Kanal 5, der skal købes separat

Hvis YouSees kunder fremover vil set herrelandsholdets kvalifikationskampe i fodbold eller alt fra OL, skal de tilkøbe Discovery’s kanaler. Discovery raser over beslutningen og truer med at trække sig helt fra YouSee.

YouSees 1,2 millioner kunder vil ikke fremover automatisk have adgang til landsholdsfodbold og OL i sine tv-pakker.

YouSee vil fra årsskifte smide alle Discovery Networks kanaler ud af de tre faste pakker, så de skal tilkøbes i stedet, hvis man ønsker at se dem, skriver Mediawatch.

Discovery Networks, der blandt andet står bag Kanal 4, Kanal 5, 6’eren og kanal 9, samt Eurosport 1 og 2 er vrede over beslutningen.

»Vi er, og det tror jeg, at mange danske forbrugere også er, meget overraskede over deres beslutning om at stoppe distributionen af vores indhold«, skriver adm. direktør Christian Kemp i en skriftlig kommentar til Mediawatch.

Han beskylder YouSee for at bruge sin dominerende position på markedet uden at tage hensyn til sine kunder. Og i en pressemeddelelse truer Christian Kemp med at droppe samarbejdet med YouSee, så de heller ikke bliver tilgængelige som tilkøb for YouSees kunder.

»Hvis YouSee ikke er interesserede i at fortsætte partnerskabet med Discovery og inkludere vores kanaler i sine tv-pakker, kommer vi heller ikke til at tilbyde vores kanaler til YouSee« udtaler han.

Rettigheder til OL

Discovery har ikke bare rettighederne til det danske herrelandsholds kvalifikationskampe i fodbold, men har også købt rettighederne til OL, som YouSees kunder ikke får fuld adgang til uden Discovery i de faste pakker. Uden Discoverys kanaler vil YouSee-kunder kun have adgang til de OL-begivenheder, som Discovery har givet DR lov til at vise.

YouSee begrunder beslutningen om at trække Discovery’s kanaler ud af de faste pakker med, at man vil have de mest efterspurgte programmer i pakkerne.

»Vi ændrer nu for at sikre, at det mest populære indhold kommer bredest muligt ud«, siger direktør Jacob Mortensen til Mediawatch.

Beslutningen om at smide Discovery’s kanaler ud af de faste pakker får følgende ord med på vejen fra buying director i GroupM, Mikael Ostenfeld:

»Det er noget af det mest dramatiske, der er sket i mange år«, siger han til Mediawatch.