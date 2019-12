Michael Bo møder mesterinstruktøren Ken Loach: »Det er nødt til at virke, som om det hele kommer fra skuespillernes indvolde«

Blå bog

Ken Loach

Engelsk filminstruktør, født i kulminebyen Nuneaton i Warwickshire, 83 år. Anses som faren til den socialrealistiske britiske film og har fastholdt fokus på arbejderklassen og dens genvordigheder siden slut-60’erne, også i yuppie-80’erne og de nyliberale 00’ere.

Han bestod jurastudiet i Oxford i 1957 og både instruerede og spillede skuespil, mens han stadig gik der. Op igennem 60’erne begyndte han at instruere især dokudramaer for BBC, og i 1967 lavede han spillefilmen ’Poor Cow’, der stadig står som et hovedværk inden for det socialt orienterede drama. Den poetiske og rå ’Kes’ (1969) er kendt som en af britisk films allerstørste triumfer.

Blandt hans andre store film er ’Ladybird Ladybird’ (1994), ’Land and Freedom’ (1995), ’Carla’s Song’ (1996), ’My Name Is Joe’ (1998), ’Sweet Sixteen’ (2002), ’Vinden der ryster kornet’ (2006) og ’I, Daniel Blake’ (2016).

