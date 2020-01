5 hjerter: Den nye sæson af 'Badehotellet' tegner forrygende. Anmelderen både skrupgriner og ryster i bukserne

Det er en tysker!

Tre andre serier i krig

Matador.Dansk tv-serie i 24 afsnit. 1978-1981: Fru Fernando Møhge dør (af et hjertestop) i åben kamp med tysken. Maude Varnæs går i aktion og er med til at redde jøden hr. Stein. Modstandskampen repræsenteres af bl.a. dr. Hansen, Elisabeth Friis og Kristen Skjern. Det er de gode borgerlige og radikale kredse, der går til modstand. Men er det et korrekt billede af besættelsen? Nej, har nogle historikere påpeget. Faktisk var det de danske kommunister, der var de første frihedskæmpere. Men det hører vi ikke så meget til.

Allo Allo.Britisk sitcom i 85 afsnit. 1982-1992: Lyt meget omhyggeligt! (Listen very carefully!), for jeg vil kun sige det én gang (I shall say zis only once): På Renés café i det besatte Frankrig er den tyske hær stamkunder,hvor også modstandsbevægelsen holder til. Grin med krigen, franskmændene, sproget og det megaonde og dybt perverse Gestapo, der får færten af en kæmpe spegepølse, hvori maleriet ’Den faldne madonna med de store nødder’ er gemt. Her er pænt langt til Korsbæk.

Das Boot.Tysk spændingsserie i foreløbig 8 afsnit. 2018: Oprindelig en film fra 1981 med samme titel. Handlingen foregår i 1942 – dels i en tysk ubåd med mænd, dels på land med kvinder i den franske modstandsbevægelse. Fremragende anmeldelser i bl.a. The Guardian: begavet, spændende, velspillet. Anden sæson er planlagt.





