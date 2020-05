Vedhænget, alle taler om: Den halskæde er så meget i fokus, at det tenderer fetichering

En tynd sølvkæde rundt om en ret tyk teenagehals har fået sit eget liv på internettet efter at have været tredje hjul i mangt en dampende varm sexscene i tv-serien ’Normale mennesker’. But why?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det kan godt være, at ’Normale mennesker’, der er baseret på den irske forfatter Sally Rooneys succesroman af samme navn, handler om de to teenagere Connell og Marianne, der forelsker sig og dyrker så meget sex, at jeg flere steder på sociale medier har set folk råde forældre til at undlade at se den sammen med deres teenagebørn. Bare så det ikke bliver alt for pinligt.