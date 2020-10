Næste uges tv: Ny dokumentar sætter fokus på sexchikane i ungdomspartierne

Det kan næppe være undgået ret manges opmærksomhed, at Cirkus Dansk Politik atter har åbnet for manegerne. Vi ser i disse dage klovnetruppen Den Radigale Pose opføre løjer og langkål, som var der ingen fremtid. I forlængelse af sæsonstarten genoptages også samtale i Johannes Langkildes kælne taleprogram, hvor stemningen er afslappet, og glassene er fyldt med andet end vand fra hanen i DR’s forgrenede rørføringssystem. Og det er jo dejligt. For politik er gaven, der bliver ved med at give.

DR 1 kl. 22.10

Alice Vaughan driver en privatdetektivbiks i Los Anderledes. Hvilket egentlig er fint nok, indtil hendes kæreste snyder hende, så vandet driver. For det kan hun naturligvis ikke have siddende på sig, hvorfor hun er nødt til at efterspore slamberten i ledige stunder. Så småningom erfaren hun, at eksen er noget af en forbryder, som har forbindelser til international kriminalitet. Og det er udgangspunktet for serien ’The Catch’, der fik to sæsoner i solen.