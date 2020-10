Netflix-serie om coronaisolation er noget af det mest kreativt gennemførte, der endnu er kommet frem under pandemien

Ike er tørlagt alkoholiker, og han er lige blevet forladt af sin kæreste. Nu sidder han isoleret i sin lejlighed og er ved at bliver en anelse desperat, selv om han deltager i virtuelle AA-møder og har en sød sponsor. Det hjælper ikke, at han har meget tid til at onlinestalke sin eks, der har fået en ny kæreste, hun kan gå i isolation med. Ikes eneste samtalepartner i lejligheden er en plante. Kan han undgå at måtte ride coronastormen af i en flaske Jim Beam?





Det er både trist og morsomt at følge Mike Colter som Ike i den første episode ud af de otte, der udgør ’Social Distance’. At dømme efter de første fire afsnit er det grundelementerne i serien, der byder på noget sørgeligt, noget absurd og noget, der kan få os til at trække på smilebåndet. Hvert afsnit – de er korte – fortæller en selvstændig historie om, hvad covid-19 og isolation gør ved en gruppe amerikanere, og hvordan teknologien bliver et hjælpemiddel og socialt kit i en udfordrende tid.