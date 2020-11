Anmeldelse: Sympatisk Lukas Graham-dokumentar får mig til at tro på en lidt bedre popverden

Der er ikke meget traumatiseret barnestjerne over Lukas Forchhammer, der som kært barn spillede Grunk i ’Krummerne’, og som voksen er blevet en succeshistorie, der trodser de vildeste danske popfantasier. Hans ’7 Years Old’ er blevet streamet mere end en milliard gange. Tag den!

Lukas Graham er steget til tops på alverdens hitlister. I en tid, hvor det vrimler med færdigpakkede og gennemdesignede popprodukter, har han gjort det ved bare at være sig selv og synge om sit eget liv uden alt for mange andre popsmarte dikkedarer end en god melodi og en ærlig sag.

At det i umiskendelig grad er en ganske almindelig ung fyr med genkendelige følelser og relationer til familie og venner, er gået lige ind i hjertekulen kloden rundt. Hans måde at synge om sorgen over tabet af sin far er en ægte og dybfølt tåreperser til reality-æraen. Den og generationshymnen ’Drunk in the Morning’ har betydet, at Lukas Forchhammer i spidsen for bandet Lukas Graham har gjort, hvad en anden christianshavnerdreng ved navn Kim Larsen ikke formåede, nemlig at erobre Amerika. Og ovenikøbet uden at blive spist til morgenmad af pladegiganten Warner og spyttet ud igen som samlebåndsprodukt.