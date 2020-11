Dansk julefilm stikker sylten helt derind, hvor det gør ondt i alt for mange samspilsramte familier

Langt de fleste julefilm satser stenhårdt på hygge og idyl krydret med et blødt og føjeligt budskab om at redde julen for familieværdierne og komme hinanden ekstra meget ved i den søde tid. Her skiller ’Far til fire’-instruktøren Claus Bjerres ’Malous jul’ sig faktisk ret markant ud som en julefilm, der stikker sylten helt derind, hvor det gør ondt i alt for mange samspilsramte familier.

Fortællingen om den vrisne og utilpassede Malou, der kommer fra en smadret social baggrund og nu har fået en allersidste chance for at falde til hos et par nye plejeforældre på Lunø, præsterer faktisk kunststykket at kombinere nisseøl med socialt stærkere sager. Leif og Bibi er et par rigtige juleråhyggere med egen julestue, men Malou vil meget hellere ’hjem’ til sin påfaldende tavse ældre halvsøster. Den mildt sagt juleskeptiske teenager møder på loftet nissen Nils med hans julegrød. En vrissen lille krabat med sans for at sætte lus i skindpelsen spillet af Lars Ranthe som live action for fuld skrue i halv størrelse.

Ingen vil nissen dele med, så han laver en aftale med Malou. Han råder hende til at gøre sig så umulig, at hun bliver strittet ud, og så er begge parter glade. Og så alligevel ikke. For da Malou går i gang med at sabotere ultrahyggen, så enhver med kærlighed til de trygge traditioner må sidde med julehjertet oppe i halsen, bliver der alligevel vækket modstridende impulser i den umulige teenager.