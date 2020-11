Rom blev ikke bygget på en dag. Her er beviset

Det herrens år 2020 vil for altid skille sig ud. Og det på mere end en måde. For ikke alene vil det gå over i historien som ’The year of covid-19’ med alt til faget henhørende af lockdowns, modbydelige mundbind og forsamlingsforbud.

Det vil også i en snævrere kreds blive husket for, at ikke mindre end to tv-serier med dialog på latin fik premiere. Den første er tyske ’Barbarerne’, og den anden er så ’Romulus’, der stiller skarpt på de kongsemnestridigheder, der førte til, at Rom blev den evige stad og siden arnested for Julius Cæsar og alle de andre kendte skikkelser fra den del af antikken.

Navnet Rom stammer fra den ene af tvillingerne Romulus og Remus, der ifølge mytologien blev opfostret af en hunulv. Serien springer gesvindt til senere i livet, hvor d’herrer er blevet voksne og lever som en del af et stammefællesskab, der tilbeder guderne og bekriger andre stammer med gusto.