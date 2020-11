Traditionelt tv gør et overraskende comeback: »’Den store bagedyst’ har eksempelvis aldrig været så stor, som den er lige nu«

Selv om streaming har været den store vinder af seernes tid i hele Europa under coronanedlukningen, har pandemien også betydet et comeback for almindeligt flow-tv, viser tal fra DR Medieforskning.

Det er især nyhedsudsendelserne, der har trukket danskerne til tv-skærmen. I foråret steg antallet af seere til TV Avisen klokken 21 på DR 1 med over 250.000. Det svarer til en fremgang på over 50 procent i forhold til samme periode året før. Og her i november har TV Avisen klokken 21 haft 200.000 flere seere hver aften end i 2019, nemlig i gennemsnit 614.00, hvilket ifølge Henrik Gregor Knudsen fra DR Medieforskning er »meget høje tal«.

Siden 2012 har danskernes forbrug af flow-tv ellers været støt faldende, men under nedlukningen i foråret brugte danskerne i gennemsnit et kvarter mere på at se traditionelt tv om dagen. Særligt nyhedsudsendelser, pressemøder om corona og fællessang fik folk hen foran fjernsynet. Og her i efteråret ser vi lige så meget tv, som vi gjorde sidste efterår – og i november også en lille smule mere.