Megafan køber Sean Connerys første Bond-pistol

En pistol brugt af den afdøde skuespiller Sean Connery i den allerførste ’James Bond’-film er torsdag blevet solgt på auktion for 256.000 dollar svarende til cirka 1,6 millioner kroner.

Auktionen fandt sted i det glamourøse Beverly Hills i den amerikanske storby Los Angeles.

Auktionshuset Julien’s Auctions oplyser, at prisen for det lille stykke Hollywood-historie endte noget højere end forventet.

Den semi-automatiske Walther PP-pistol blev sammen med den mindre PPK-model en af ’James Bond’-universets mest kendte motiver.

Walther PP-pistolen solgt på auktion blev brugt af den skotske skuespiller Sean Connery i filmen ’Dr. No’ i 1962.

Connery døde 31. oktober i år 90 år gammel. Han var den første til at spille den hemmelige agent i ’James Bond’-franchiset, som vi kender det i dag.

Siden har seks andre skuespillere haft æren af at portrættere det britiske efterretningsvæsen MI6’s mest dødelige agent.

Julien’s Auctions oplyser, at den anonyme køber af pistolen er en amerikaner, der har set hver eneste ’James Bond’-film sammen med sine børn.

Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix Sådan ser den legendariske pistol ud.

Auktionshuset havde før auktionen estimeret, at pistolen ville indbringe mellem 920.000 kroner og 1,2 millioner kroner.

Det er langt fra første gang, at en kendt filmrekvisit bliver solgt for et svimlende beløb på auktion.

Tidligere er en hjelm lavet til Tom Cruise i filmen ’Top Gun’ for eksempel blevet solgt for cirka 662.000 kroner, mens et sværd brugt af Bruce Willis i filmen ’Pulp Fiction’ engang blev solgt for omkring 215.000 kroner.

