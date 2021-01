Ung fremadstormende instruktør: Ungdomsserier i Danmark er en fuckfinger til de unge

Jonas Risvig begyndte at lave film allerede som 14-årig. Han har ingen uddannelse efter gymnasiet og har aldrig søgt ind på Den Danske Filmskole, fordi han efter eget udsagn fik at vide, at han var nødt til enten at have rejst Jorden rundt eller have en traumatisk barndom, hvis han skulle have nogle ordentlige historier at fortælle.