Knap en halv time er kort tid for en fødsel. Men i filmtid er det en evighed

Det tager ofte langt mere end 25 minutter at føde et barn. Men i Kornél Mundruczó og hans partner Kata Wébers ’Pieces of a Woman’ er en af de første scener, hvor vi følger en hjemmefødsel, uendelig, selv om den uklippede scene ikke varer mere end knap en halv time. I filmtid er det bare en evighed. Og fordi der ikke klippes væk fra seancen, får vi ikke en pause fra smerterne og lidelserne.

Selv om det er barske løjer sådan at blive kastet hovedkulds ind i den blodige og snaskede begyndelse på et liv, er det også en smuk scene. Indtil det pludselig bliver grumt, tragisk. For på trods af at jordemoderen har konstateret hjertelyd flere gange under processen, og barnet giver sig til at græde efter nogle hektiske minutter ude i verden, dør den lille pige straks efter i armene på sin mor. Det er ubærligt.

Obduktionen giver ingen forklaring, der er tale om vuggedød, altså uventet og uforklarlig spædbarnsdød. Hvor skal man så placere skylden, hvor skal parret parkere de påtrængende eksistentielle spørgsmål? De har ingen steder at lægge sorgen til at marinere, så den bliver lettere fordøjelig og nemmere at sluge. De har ingen guder at bede om trøst. De prøver halvhjertet at bebrejde hinanden, men heller ikke det giver nogen spiselige forklaringer, indser de begge.

Shia LaBeouf og Vanessa Kirby spiller parret Sean og Martha, der mister et barn og i den efterfølgende proces også er ved at miste både sig selv og hinanden.