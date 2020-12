Her er 8 film og serier, du godt kan glæde dig til i det nye år

1 ‘The Minimalists: Less is Now’, 1. januar 2021 på Netflix: Dokumentarfilm viser en vej ud af forbrugerismens iltfattige tunnelsystemer

De fleste ved efterhånden, at det stigende overforbrug er dybt skadeligt for jordens økologiske balance. I det nordamerikanske makkerpar Joshua Fields Millburns og Ryan Nicodemus’ øjne er overforbrug - og de tusinde ting, der hober sig op i menneskers boliger - også usundt for menneskets psykiske balance.

Derfor har de to dedikeret deres professionelle virke til at promovere en minimalistisk livsstil: færre ting og større velvære. I dokumentarfilmen ‘The Minimalists: Less is Now’ viser Millburn og Nicodemus en vej ud af forbrugerismens iltfattige tunnelsystemer.